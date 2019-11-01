Боец Магомед Курбанов в Екатеринбурге стал чемпионом WBO International

14:21 | 3.11.2019

Фото: RCC Boxing Promotions

Уральский боец Магомед Курбанов в последнем в этом году международном турнире RCC Boxing Promotions стал новым чемпионов WBO International.



Курбанов провёл бой с аргентинцем Диего Габриэлем Чавесом. Судьи единогласно присудили победу уральцу.



«Бой прошел тяжело. Чавес выступал на таких аренах, где я только мечтаю побывать. Для меня этот бой — бесценный опыт, я увидел грязный бокс, симуляцию. Вы видели, что во время боя все замечания были направлены на меня, если честно, не понимал, что происходит. Многие джебы я не ожидал и поэтому пропускал. Но уроки извлечены, и дальше будем работать над ошибками. Сейчас важно провести защиту пояса и повторно дойти до боя за чемпиона мира»,- рассказал уральский боец.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»