В Екатеринбурге завершился чемпионат WorldSkills Hi-Tech

19:46 | 1.11.2019

Фото: worldskills.ru

В уральской столице завершились соревнования профессионального мастерства среди молодых специалистов крупнейших российских предприятий WorldSkills Hi-Tech, об этом рассказали в администрации города Екатеринбурга.



В чемпионате соревновались команды 39 ведущих российских корпораций, холдингов и лидеров промышленности. Соревнования проходили в 48 компетенциях, в них приняли участие более 700 конкурсантов.



Напомним, соревнования WorldSkills Hi-Tech проводятся в Екатеринбурге с 2014 года. Главная цель соревнований - актуализировать механизмы кадрового обеспечения высокотехнологических отраслей промышленности на основе международных стандартов.





Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»