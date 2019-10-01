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14:44 | 31.10.2019
Стали известны подробности конфликта в Цыганском поселке Екатеринбурга
По данным veved.ru, цыгане взялись то ли за строительство, то ли за ремонт частного жилого дома, принадлежащего женщине. Часть денег она им заплатила сразу, часть должна была отдать после выполнения всех работ. Когда цыгане потребовали оставшиеся деньги, на место приехал племянник женщины, заявив, что после такого качества работ со строителей еще и причитается.
Стороны забили друг другу «стрелку» около ТРЦ «Радуга-Парк» на улице Репина. На место приехали двое цыган и племянник со своими товарищами на четырех автомобилях. Они потребовали с «горе-строителей» 120 тысяч рублей, рассказали источники veved.ru.
Цыгане долг признали, но заявили, что с собой у них денег нет, и предложили проехать до барона, где и рассчитаться. По пути они позвонили барону, который собрал на улице несколько десятков цыган, а заодно и позвонил в полицию.
Когда племянник приехал к дому барона, его окружили цыгане, начался конфликт. Защищаясь, молодой человек с товарищами сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух из травматического пистолета, после чего на место приехал ОМОН и полицейские.
© «Вечерние ведомости»
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