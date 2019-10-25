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15:46 | 27.10.2019
Фото: «Инцидент Екатеринбург»
На Урале Range Rover насмерть сбил человека
За рулём иномарки находился мужчина 1964 года рождения. Он ехал в сторону Екатеринбурга и допустил наезд на человека, который перебегал дорогу в неустановленном месте перед близко идущим транспортом.
В результате аварии 61-летний пешеход скончался на месте происшествия до приезда медиков. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия.
По информации ФКУ «Уралуправтодор», на участке дороги, где произошла трагедия, образовалась пробка. Водителям долгое время приходилось объезжать участок по обочине.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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