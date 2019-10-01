На трассе «Екатеринбург – Шадринск – Курган» произошло ДТП, в котором погиб пешеход

17:47 | 24.10.2019

Фото: МО МВД России «Каменск-Уральский»

На 112,5 км автодороги «Екатеринбург – Шадринск – Курган» случилось ДТП, в результате которого погиб пешеход, об этом сообщили в МО МВД России «Каменск-Уральский».



Происшествие случилось вчера, 23 октября, в 19:00. Водитель с 18-летним стажем управляя иномаркой Hyundai Sonata наехал на пешехода, который, предположительно, двигался по проезжей части в попутном направлении с автомобилем.



В итоге машина получила механические повреждения, а 30-летний пешеход скончался на месте до приезда «скорой».



Сейчас сотрудники полиции проводят расследование, в ходе которого будут установлены все причины произошедшего.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»