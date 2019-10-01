Игроки «Автомобилиста» сыграют с воспитанниками детского дома в бокс-хоккей

16:26 | 22.10.2019

Завтра, 24 октября, в Екатеринбурге игроки «Автомобилиста» в рамках программы «Свой болельщик» посетят детский дом ГАУ «ЦСПСИД» Каравелла Верх-Исетского района. Клуб проведёт встречу совместно с фондом «Свои дети».



Спортсмены сыграют с воспитанниками в бокс-хоккей (напольная игра, в которой участники используют клюшки без пера). Начало состоится в 15:00.



Отметим, программа «Свой болельщик» направлена на формирование здорового мировоззрения у подопечных фонда, а также приобщение их к спорту.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»