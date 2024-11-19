Прокуратура проверит полузаброшенный жилой дом в Карпинске





– сообщили в ведомстве. «По имеющейся информации, в каждой квартире имеется печное отопление, централизованное холодное водоснабжение, выгребная яма. При этом две квартиры в данном многоквартирном доме находятся в собственности муниципалитета»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Прокуратура Карпинска намерена проверить жилой дом на улице Уголщиков, 81, жители которого жалуются на плохое состояние здания.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе областной прокуратуры, в доме расположено восемь квартир, но люди живут только в четырёх квартирах. Остальные пустуют.При этом дом аварийным не признан.Представители прокуратуры планируют выяснить, какие меры принимались администрацией города и управляющей компанией для содержания дома и предоставления коммунальных услуг.