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СМИ сообщают о задержании вооружённых людей на Синих Камнях в Екатеринбурге
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на Синих Камнях задержали группу подозрительных людей. СМИ сообщают, что они были вооружены.
Сейчас полицейские проверяют их.
По данным Е1, силовики изъяли у них четыре травматических пистолета, одно помповое ружье и подствольный гранатомет. Владельцев всего этого «добра» увезли в отделение, рассказал начальник пресс-службы МВД региона Валерий Горелых.
Сейчас полицейские проверяют их.
По данным Е1, силовики изъяли у них четыре травматических пистолета, одно помповое ружье и подствольный гранатомет. Владельцев всего этого «добра» увезли в отделение, рассказал начальник пресс-службы МВД региона Валерий Горелых.
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