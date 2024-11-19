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В Екатеринбурге пожилая пассажирка потеряла сознание и попала в смертельное ДТП
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Сегодня около 14.00 в Екатеринбурге на улице Репина Hyundai врезался в КАМАЗ. За рулём легкового автомобиля находилась 65-летняя женщина. Она погибла на месте ДТП.
Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, перед тем как столкнуться с грузовиком, водитель Hyundai столкнулась с Mitsubishi. По словам 19-летней пассажирки Hyundai, оказавшейся внучкой пожилой водительницы, её бабушка почувствовала себя плохо, после чего потеряла резко сознание. Сама девушка также пострадала в аварии. Её с травмами головы и конечностей увезли в 36-ю больницу.
По факту ДТП проводится проверка.
Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, перед тем как столкнуться с грузовиком, водитель Hyundai столкнулась с Mitsubishi. По словам 19-летней пассажирки Hyundai, оказавшейся внучкой пожилой водительницы, её бабушка почувствовала себя плохо, после чего потеряла резко сознание. Сама девушка также пострадала в аварии. Её с травмами головы и конечностей увезли в 36-ю больницу.
По факту ДТП проводится проверка.
«Госавтоинспекция призывает автомобилистов проявлять сознательность и контролировать свое самочувствие. Это одно из важнейших условий безопасности поездки»,
– сказали в пресс-группе.
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