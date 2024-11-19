В Екатеринбурге пожилая пассажирка потеряла сознание и попала в смертельное ДТП





– сказали в пресс-группе. «Госавтоинспекция призывает автомобилистов проявлять сознательность и контролировать свое самочувствие. Это одно из важнейших условий безопасности поездки»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Сегодня около 14.00 в Екатеринбурге на улице Репина Hyundai врезался в КАМАЗ. За рулём легкового автомобиля находилась 65-летняя женщина. Она погибла на месте ДТП.Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, перед тем как столкнуться с грузовиком, водитель Hyundai столкнулась с Mitsubishi. По словам 19-летней пассажирки Hyundai, оказавшейся внучкой пожилой водительницы, её бабушка почувствовала себя плохо, после чего потеряла резко сознание. Сама девушка также пострадала в аварии. Её с травмами головы и конечностей увезли в 36-ю больницу.По факту ДТП проводится проверка.