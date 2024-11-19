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Под Екатеринбургом нашли бешенство
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В посёлках Прохладный и Гагарский обнаружили тела заражённых бешенством животных. Одно из них принадлежало бродячей собаке, а второй – лисице.
Как сообщили в пресс-службе белоярской администрации, в ближайшее время в посёлках, где были найдены зараженные животные, установят карантин. Трупы собаки и лисы были замечены местными жителями ещё 22 ноября, но лабораторные исследования, подтвердившие смертельную болезнь, пришли только сейчас. В связи с этим ветеринары призывают ставить прививки от бешенства своим питомцам.
Как сообщили в пресс-службе белоярской администрации, в ближайшее время в посёлках, где были найдены зараженные животные, установят карантин. Трупы собаки и лисы были замечены местными жителями ещё 22 ноября, но лабораторные исследования, подтвердившие смертельную болезнь, пришли только сейчас. В связи с этим ветеринары призывают ставить прививки от бешенства своим питомцам.
«Сделать это можно в Белоярской ветстанции или в ее филиалах в Студенческом и Бруснятском. Вакцинация проводится бесплатно один раз в год»,
– сказали в белоярской мэрии.
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