Под Екатеринбургом нашли бешенство





– сказали в белоярской мэрии. «Сделать это можно в Белоярской ветстанции или в ее филиалах в Студенческом и Бруснятском. Вакцинация проводится бесплатно один раз в год»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В посёлках Прохладный и Гагарский обнаружили тела заражённых бешенством животных. Одно из них принадлежало бродячей собаке, а второй – лисице.Как сообщили в пресс-службе белоярской администрации, в ближайшее время в посёлках, где были найдены зараженные животные, установят карантин. Трупы собаки и лисы были замечены местными жителями ещё 22 ноября, но лабораторные исследования, подтвердившие смертельную болезнь, пришли только сейчас. В связи с этим ветеринары призывают ставить прививки от бешенства своим питомцам.