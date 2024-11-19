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Рядом с общежитиями УрФУ в Новокольцовском планируется жилая застройка
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Власти Екатеринбурга планируют строительство 21 многоэтажки в микрорайоне Новокольцовский, где сейчас находятся спортивные объекты и общежития, которые передали УрФУ после Международного фестиваля университетского спорта.
Осваивать пространство будут в границах улицы Центральной и ЭКСПО-бульвара. Об этом сообщают на сайте города.
Кроме жилой застройки там планируется строительство двух детских садов на 275 мест для малышей в каждом и школу на 1150 учеников. Также в планах торговая инфраструктура.
Осваивать пространство будут в границах улицы Центральной и ЭКСПО-бульвара. Об этом сообщают на сайте города.
Кроме жилой застройки там планируется строительство двух детских садов на 275 мест для малышей в каждом и школу на 1150 учеников. Также в планах торговая инфраструктура.
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