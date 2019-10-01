Свердловская область поддержит туристический проект «Императорский маршрут»

19:59 | 15.10.2019

Фото: 72.rodina.news

Свердловская область стала участником федерального соглашения о продвижении Императорского маршрута, об этом сообщили в департаменте информполитики Свердловской области. Соглашение о сотрудничестве и продвижении нацильнального турпроекта было подписано сегодня, 15 октября, первым заместителем губернатора Свердловской области Алексеем Орловым.



Документ также подписали руководитель федерального агентства по туризму Зарина Догузова и председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова.

Маршрут от Царского села до Екатеринбурга был создан по инициативе фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности.



Помимо Свердловской области в реализации проекта участвуют также Пермский и Ставропольский края, Псковская, Московская, Кировская, Тюменская, Омская, Новгородская, Томская области, Орловская, Костромская, Калужская, Брянская, Республика Татарстан и города Москва и Санкт-Петербург.



Добавим, что проект направлен на историческое и духовное просвещение людей. «Императорский маршрут» включает в себя маршрут памяти Императорской семьи, маршруты Высочайшего пребывания (резиденции и усадьбы) и посещений и маршруты путешествий и паломничеств представителей Российского Императорского Дома.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»