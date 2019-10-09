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11:43 | 10.10.2019
Уральский институт создал идеальный образец медного концентрата
Подобного государственного стандартного образца медного концентрата до этого в России не было. Уральская разработка позволяет одновременно контролировать 13 компонентов в сырье, полученном при обогащении медьсодержащих руд, или в материалах, схожих с ним по составу. Существующие на сегодняшний день ГСО, как правило, аттестованы только на 3-5 химических элементов.
«Разработанный нами государственный стандартный образец, в первую очередь, нацелен на обеспечение точности результатов измерений и поддержание системы менеджмента качества аналитической лаборатории Уралмеханобра на высоком уровне. Производство стандартных образцов за счет своей уникальности значительно расширит круг наших заказчиков, — рассказал заместитель генерального директора по науке ОАО «Уралмеханобр» Виталий Закирничный.
Стандартный образец, выпущенный в ОАО «Уралмеханобр», прошел процедуру аттестации на соответствие требованиям ГОСТ 8.315 в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Согласно свидетельству, срок годности экземпляра составляет 3 года.
Медный концентрат получают на обогатительных фабриках в процессе флотации (обогащения) медьсодержащих руд, добытых на месторождениях. Дальше сырье используется для производства металлической меди и извлечения сопутствующих ей полезных компонентов (меди, цинка, серебра, золота и т. д.). Для оперативной оценки качества партии проб медного концентрата и промежуточных продуктов обогащения и будет использоваться государственный стандартный образец.
«Мы постарались максимально аттестовать в стандартном образце компоненты, которые наиболее часто контролируются на предприятиях горнодобывающей промышленности. Теперь не нужно искать стандартные образцы для определения количества таких химических элементов, как сурьма, молибден, кадмий или мышьяк», — отметила заведующая аналитической лабораторией ОАО «Уралмеханобр» Алла Верхорубова.
При производстве стандартного образца сотрудники лаборатории соблюдали требования ГОСТа. Методическое сопровождение осуществлял Уральский научно-исследовательский институт метрологии (ФГУП «УНИИМ», г. Екатеринбург).
В настоящее время сотрудники ОАО «Уралмеханобр» приступили к разработке еще двух государственных стандартных образов — состава железованадиевой руды и цемента.
© «Вечерние ведомости»
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