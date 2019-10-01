Новости дня
17:31 | 2.10.2019
Фото: Алексей Туркин/«Юнармейский отряд "Беркут" школы № 20»
Екатеринбургские юнармейцы публикуют нацистскую символику и путают страны Оси
Позже публикация была удалена со страницы сообщества, однако она осталась на странице Алексея Туркина.
В сообщении говорится о том, что 3 сентября 1939 года Англия и её колонии – Канада, Индия, Австралия, Новая Зеландия и Франция – объявили войну Германии, но «началом мировой войны англосаксы назначили почему-то 1 сентября 1939 года».
«Именно англосаксы создали германскую экономику и военную машину в тридцатых годах. Именно англосаксы планировали войну против СССР - первого в мире справедливого общества, приготовив для нас фашистского зверя»,- сообщает Алексей Туркин.
По его мнению, согласно написанному, не Германия напала на СССР, а напал коллективный Запад и в первую очередь США, Англия, Франция и другие страны Европы. «Это потом, они вынужденно стали с нами дружить, когда Гитлер вдруг на них напал и пощипал. Но друзьями они от этого нам не стали»,- рассказывает автор.
Заканчивая своё рассуждение, Алексей Туркин сообщает, что сейчас «всячески стараются переписать историю той войны, вычеркнув СССР из списков победителей, как это было и после Первой Мировой войны. Мы это должны хорошенько помнить и понимать».
На картинке изображена запрещённая символика Третьего рейха, а также флаги государств, которые, как, видимо, считает автор, входят в состав стран «оси». Кроме того, среди флагов есть флаг Израиля, однако стоит напомнить, что это государство основано уже после Второй мировой войны.
Редакция «Вечерних ведомостей» не согласна с убеждениями автора, а также напоминает Туркину и другим, непомнящим историю, что основными членами стран Оси являлись Третий рейх, Королевство Италия (до 1943 года), Японская империя (до 1945 года).
Кроме этого, мы считаем неприемлемыми любые формы проявления нацизма, фашизма, а также совершенно недопустимыми любые попытки переписать историю Второй мировой и Великой Отечественной войн, и любые попытки умалить помощь союзников СССР во Второй мировой войне.
© «Вечерние ведомости»
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