Новый начальник УФСБ по Свердловской области приступает к работе

13:05 | 2.10.2019

Сегодня, 2 октября, в УФСБ по Свердловской области начинается новая эпоха. С сегодняшнего дня начинает работу новый начальник ведомства Алексей Зиновьев. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает Znak.com. Во второй половине дня его представят сотрудникам управления, представлять нового руководителя будет предыдущий – Александр Петрович Вяткин. Завтра Алексей Зиновьев встретится с исполняющим обязанности главы региона первым вице-губернатором Алексеем Орловым.



Позже новый руководитель регионального ФСБ встретится с полпредом президента в УрФО Николаем Цукановым и, после возвращения главы региона из отпуска, с Евгением Куйвашевым.



В пресс-службе УФСБ по Свердловской области от комментариев о планах нового руководителя воздерживаются.



Напомним, Алексей Зиновьев, считается одним из самых влиятельных начальников региональных управлений ФСБ России. Прошёл путь от оперуполномоченного УФСБ России по Курганской области до начальника подразделения Центрального аппарата ФСБ России, а точнее начальника службы инспекторского управления под руководством Виктора Бакуткина. УФСБ по Тульской области возглавил 25 августа 2015 года.

.

© «Вечерние ведомости»