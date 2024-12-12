В Екатеринбурге бывшая администраторша магазина похитила из кассы почти 800 тысяч рублей

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге будут судить бывшую администраторшу торгового зала магазина шуб и дублёнок, которая на протяжении четырёх месяцев тайно оформляла возврат, чтобы присвоить полученные с продажи деньги себе.Делала она это в течение всего рабочего дня, практически сразу после того, как довольные покупатели покидали магазин. Таким образом с октября 2023 года по январь 2024 года она присвоила себе более 790 тысяч рублей, рассказали в свердловской прокуратуре.Когда всё вскрылось, женщине предъявили обвинение по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере). Её дело будут рассматривать в Ленинском районном суде Екатеринбурга.