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В Екатеринбурге бывшая администраторша магазина похитила из кассы почти 800 тысяч рублей
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге будут судить бывшую администраторшу торгового зала магазина шуб и дублёнок, которая на протяжении четырёх месяцев тайно оформляла возврат, чтобы присвоить полученные с продажи деньги себе.
Делала она это в течение всего рабочего дня, практически сразу после того, как довольные покупатели покидали магазин. Таким образом с октября 2023 года по январь 2024 года она присвоила себе более 790 тысяч рублей, рассказали в свердловской прокуратуре.
Когда всё вскрылось, женщине предъявили обвинение по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере). Её дело будут рассматривать в Ленинском районном суде Екатеринбурга.
Делала она это в течение всего рабочего дня, практически сразу после того, как довольные покупатели покидали магазин. Таким образом с октября 2023 года по январь 2024 года она присвоила себе более 790 тысяч рублей, рассказали в свердловской прокуратуре.
Когда всё вскрылось, женщине предъявили обвинение по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере). Её дело будут рассматривать в Ленинском районном суде Екатеринбурга.
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