Возрастное ограничение 18+

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД разбираются в смертельном ДТП на дублёре Сибирского тракта

09.28 Среда, 18 декабря 2024
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Минувшей ночью, около 02.00, на 12-м километре дублёра Сибирского тракта, разбился «ВАЗ 2115». Водитель в этой аварии погиб.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части, вследствие чего автомобиль опрокинулся и врезался в дерево. Известно, что погибшим был екатеринбуржец, 1992 года рождения.

В областном УГИБДД сообщают, что у водителя было 2 года стажа вождения. За это время его ловили на нарушении ПДД 8 раз. Сейчас его тело отправили на экспертизу, чтобы установить в каком состоянии он был в момент аварии.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Из-за разлива топлива на ЕКАД закрыли движение
17 декабря 2024
Под Заречным произошла смертельная авария с участием трёх легковых автомобилей
11 декабря 2024
Разыскиваются свидетели ночной автоаварии под Арамилем
16 декабря 2024
Из-за ДТП на Тюменском тракте возле села Грязновское полностью перекрыто движение
13 декабря 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Выгода от оплаты проезда по QR-кодам для жителей Свердловской области составила более 85 млн
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
11:44 В Екатеринбурге будут судить иностранца за нападение на журналистку
10:46 10 тысяч долларов США изъяли у челябинки в Кольцово
10:22 Главу Екатеринбурга на прямой линии просили объяснить слова «рофлить» и «имба»
10:03 В Екатеринбурге оштрафовали банк за частые звонки с напоминанием о долге
09:28 В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД разбираются в смертельном ДТП на дублёре Сибирского тракта
21:14 МЧС Свердловской области учит граждан устанавливать дома ёлку
20:40 О трудностях перевода с англо-африкаанс на русский расскажут в Белинке
20:07 В Берёзовском местный житель получил 7 лет колонии за попытку сбыта наркотиков
19:46 Музей истории Екатеринбурга зовёт искать зимние месяцы
18:49 Суд вынес окончательное решение по делу о случайном убийстве младенца в Первоуральске
18:35 Два десятка мелких пожаров беспокоили покой пожарных в понедельник
17:30 Работницы одного из предприятий Каменска-Уральского обнаружили в душевой скрытую камеру
16:45 Столкнувшиеся под Ачитом грузовики перекрыли движение на Пермском тракте
16:24 В Реже отремонтировали здание Центральной районной больницы
15:49 В Екатеринбурге продлили сроки перекрытия на улице Спутников
15:25 Победивший в голосовании за благоустройство парк 50-летия ВЛКСМ в Екатеринбурге получит лишь пятую часть суммы
14:41 В Екатеринбурге бывшая администраторша магазина похитила из кассы почти 800 тысяч рублей
13:52 На Эльмаше задержали девушку с наркотиками
13:31 На Авито за 25 тысяч рублей продают часы с гравировкой «от губернатора Куйвашева»
12:56 Ко Дню сотрудников доставки запустили спецпроект «Курьеры для курьеров»
12:01 В Академическом районе Екатеринбурга скончался четырёхмесячный малыш
11:55 На двое суток арестовали екатеринбуржца за нежелание проходить досмотровый контроль
11:18 Жители Свердловской области должны за газ почти 290 миллионов рублей
10:38 Взрослый и ребёнок получили ожоги из-за коммунальной аварии на Эльмаше
10:07 Свердловский депутат Вегнер рассказал о роли бездомных собак в отлове крыс
09:29 Из-за разлива топлива на ЕКАД закрыли движение
Все новости Свердловской области
16:41 Рынок рекламы в РФ восстановился, но онлайн-инвентарь пока в дефиците, считают эксперты
13:36 На Кубани нефтепродукты вынесло на берег курортной зоны после крушения танкеров
16:39 В ВС России сформируют «войска беспилотных систем»
14:33 При крушении танкеров в Керченском проливе в море вылился мазут
13:53 МЧС: все 14 человек с танкера «Волгонефть 239» эвакуированы
13:25 В РФ курьеры получают в пять раз больше, чем учителя начальных классов
12:02 Омск победил в конкурсе «Культурная столица 2026 года»
11:01 В Иркутской области начальница почты похитила деньги, сканворды и избила себя
10:46 МВД: бывший замглавы департамента Минобороны причастен к хищению 600 млн рублей
12:06 В Самаре растёт спрос на банковских сотрудников
18:37 Российские банки стали повышать ставки по ипотеке до 100%
17:32 В Тульской области врач придумывал пациентам онкологию, чтобы получать премии
15:19 В Красноярске экс-чиновник упал с 11-го этажа во время следственных действий
18:02 На Авито появился раздел с товарами от благотворительных фондов
17:43 Минпромторг: маркировка красной икры вывела из «тени» 71 производство
17:33 Доля контрафакта на российском рынке детских игрушек составила 34%
17:23 Минпромторг РФ: кассы заблокировали почти 30 млн литров молочной продукции за полгода
16:36 Сергей Безруков, Ксения Собчак и Сергей Бурунов выставят свои вещи на Авито
18:21 Студенты в Белграде перекрыли улицу в знак протеста
17:45 Заказавшей убийство своих детей пенсионерке вынесли приговор в Красноярске
16:55 Красноярскому отцу, насмерть отравившему четверых детей «Дихлофосом», предъявили обвинение
16:48 В Самарской области в школе обвалился потолок, есть пострадавшие
16:31 В Вологодскую область привезли восемь зубров, рассказал губернатор
16:05 В Саратове в пятиэтажном доме обрушился лестничный пролёт
15:34 Некомплект судей в России достиг почти 20%
15:11 Парламент Абхазии проголосовал против ратификации инвестсоглашения с Россией
Все новости России и мира
11:44 В Екатеринбурге будут судить иностранца за нападение на журналистку
10:55 Прикамская железнодорожная станция оптимизирована для людей с ограниченными возможностями
10:46 10 тысяч долларов США изъяли у челябинки в Кольцово
10:22 Главу Екатеринбурга на прямой линии просили объяснить слова «рофлить» и «имба»
10:03 В Екатеринбурге оштрафовали банк за частые звонки с напоминанием о долге
09:28 В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД разбираются в смертельном ДТП на дублёре Сибирского тракта
21:14 МЧС Свердловской области учит граждан устанавливать дома ёлку
20:40 О трудностях перевода с англо-африкаанс на русский расскажут в Белинке
20:07 В Берёзовском местный житель получил 7 лет колонии за попытку сбыта наркотиков
19:46 Музей истории Екатеринбурга зовёт искать зимние месяцы
18:49 Суд вынес окончательное решение по делу о случайном убийстве младенца в Первоуральске
18:35 Два десятка мелких пожаров беспокоили покой пожарных в понедельник
17:30 Работницы одного из предприятий Каменска-Уральского обнаружили в душевой скрытую камеру
16:45 Столкнувшиеся под Ачитом грузовики перекрыли движение на Пермском тракте
16:24 В Реже отремонтировали здание Центральной районной больницы
15:49 В Екатеринбурге продлили сроки перекрытия на улице Спутников
15:42 Ученые Пермского политеха повысили точность оценки состояния авиадвигателя с помощью ИИ
15:41 Росреестр разъясняет новые правила выдела машино-мест
15:25 Победивший в голосовании за благоустройство парк 50-летия ВЛКСМ в Екатеринбурге получит лишь пятую часть суммы
14:41 В Екатеринбурге бывшая администраторша магазина похитила из кассы почти 800 тысяч рублей
13:52 На Эльмаше задержали девушку с наркотиками
13:31 На Авито за 25 тысяч рублей продают часы с гравировкой «от губернатора Куйвашева»
12:56 Ко Дню сотрудников доставки запустили спецпроект «Курьеры для курьеров»
12:01 В Академическом районе Екатеринбурга скончался четырёхмесячный малыш
11:55 На двое суток арестовали екатеринбуржца за нежелание проходить досмотровый контроль
11:18 Жители Свердловской области должны за газ почти 290 миллионов рублей
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK