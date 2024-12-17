В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД разбираются в смертельном ДТП на дублёре Сибирского тракта

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Минувшей ночью, около 02.00, на 12-м километре дублёра Сибирского тракта, разбился «ВАЗ 2115». Водитель в этой аварии погиб.По предварительным данным, водитель не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части, вследствие чего автомобиль опрокинулся и врезался в дерево. Известно, что погибшим был екатеринбуржец, 1992 года рождения.В областном УГИБДД сообщают, что у водителя было 2 года стажа вождения. За это время его ловили на нарушении ПДД 8 раз. Сейчас его тело отправили на экспертизу, чтобы установить в каком состоянии он был в момент аварии.