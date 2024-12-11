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В Академическом районе Екатеринбурга скончался четырёхмесячный малыш
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Академическом районе Екатеринбурга скончался младенец. URA.RU со ссылкой на свой источник сообщает о гибели четырёхмесячного мальчика.
По данным информационного агентства, у ребёнка было врождённое заболевание, которое, предположительно, стало причиной его смерти. Сообщается, что утром мама покормила ребёнка и положила спать. Через некоторое время он проснулся и стал сильно плакать. Родители вызвали скорую, но к моменту прибытия врачей ребёнок уже не имел признаков жизни.
По некоторым данным, умерший младенец родом из Киргизии. В Екатеринбурге находился законно.
В ведомствах смерть ребёнка ещё не комментировали.
По данным информационного агентства, у ребёнка было врождённое заболевание, которое, предположительно, стало причиной его смерти. Сообщается, что утром мама покормила ребёнка и положила спать. Через некоторое время он проснулся и стал сильно плакать. Родители вызвали скорую, но к моменту прибытия врачей ребёнок уже не имел признаков жизни.
По некоторым данным, умерший младенец родом из Киргизии. В Екатеринбурге находился законно.
В ведомствах смерть ребёнка ещё не комментировали.
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