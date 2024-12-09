На двое суток арестовали екатеринбуржца за нежелание проходить досмотровый контроль

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Накануне в Екатеринбурге на выходе с территории железнодорожного вокзала задержали местного жителя, незахотевшего проходить досмотровый контроль. Мужчина отодвинул ограждение и пошёл на выход, но практически сразу был задержан.На нарушителя составили протокол по части 3 статьи 11.15.1 КоАП РФ за неисполнение требований транспортной безопасности, и в тут же день судом Железнодорожного района ему было назначено наказание в виде двух суток ареста, сообщили в управлении на транспорте МВД по УрФО.Там также рассказали, что арестованный в 2019 году привлекался к уголовной ответственности за оскорбление представителя власти. Кроме этого, он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка.