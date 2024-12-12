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10 тысяч долларов США изъяли у челябинки в Кольцово
Фото: Уральское таможенное управление
В Кольцово у жительницы Челябинской области, прилетевшей в Екатеринбург из Стамбула, изъяли 10 тысяч долларов США.
Как рассказали Вечерним ведомостям в Уральском таможенном управлении, в багаже у дамы нашли 20 тысяч долларов США, что в два раза превышает сумму, разрешённую к перемещению без декларации. Женщина попыталась убедить таможенников в том, что половина средств принадлежит её другу, с которым она прилетела вместе из Турции. По словам пассажирки, они решили положить деньги вместе в её сумочку для сохранности. Однако такие доводы оказались для сотрудников таможенной службы не убедительными.
В итоге челябинке вернули только половину от всей суммы. Также на нее возбудили дело об административном правонарушении по статьи 16.4 КоАП. После уплаты штрафа и декларировании изъятой суммы, изъятые деньги ей вернут.
Как рассказали Вечерним ведомостям в Уральском таможенном управлении, в багаже у дамы нашли 20 тысяч долларов США, что в два раза превышает сумму, разрешённую к перемещению без декларации. Женщина попыталась убедить таможенников в том, что половина средств принадлежит её другу, с которым она прилетела вместе из Турции. По словам пассажирки, они решили положить деньги вместе в её сумочку для сохранности. Однако такие доводы оказались для сотрудников таможенной службы не убедительными.
«В соответствии со статьей 34 Семейного кодекса РФ режим совместной собственности возникает только у супругов. В случае принятия лицом обязательств по перемещению не принадлежащих ему наличных денежных средств при пересечении границы ЕАЭС на такое лицо возлагается обязанность по декларированию сумм, превышающих размер установленный подпунктом 7 пункта 1 статьи 260 ТК ЕАЭС»,
– пояснил начальник таможенного поста Кольцово Сергей Боровик.
В итоге челябинке вернули только половину от всей суммы. Также на нее возбудили дело об административном правонарушении по статьи 16.4 КоАП. После уплаты штрафа и декларировании изъятой суммы, изъятые деньги ей вернут.
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