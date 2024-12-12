10 тысяч долларов США изъяли у челябинки в Кольцово





– пояснил начальник таможенного поста Кольцово Сергей Боровик. «В соответствии со статьей 34 Семейного кодекса РФ режим совместной собственности возникает только у супругов. В случае принятия лицом обязательств по перемещению не принадлежащих ему наличных денежных средств при пересечении границы ЕАЭС на такое лицо возлагается обязанность по декларированию сумм, превышающих размер установленный подпунктом 7 пункта 1 статьи 260 ТК ЕАЭС»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Кольцово у жительницы Челябинской области, прилетевшей в Екатеринбург из Стамбула, изъяли 10 тысяч долларов США.Как рассказали Вечерним ведомостям в Уральском таможенном управлении, в багаже у дамы нашли 20 тысяч долларов США, что в два раза превышает сумму, разрешённую к перемещению без декларации. Женщина попыталась убедить таможенников в том, что половина средств принадлежит её другу, с которым она прилетела вместе из Турции. По словам пассажирки, они решили положить деньги вместе в её сумочку для сохранности. Однако такие доводы оказались для сотрудников таможенной службы не убедительными.В итоге челябинке вернули только половину от всей суммы. Также на нее возбудили дело об административном правонарушении по статьи 16.4 КоАП. После уплаты штрафа и декларировании изъятой суммы, изъятые деньги ей вернут.