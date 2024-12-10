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Победивший в голосовании за благоустройство парк 50-летия ВЛКСМ в Екатеринбурге получит лишь пятую часть суммы
Фото: Вечерние ведомости
Парк 50-летия ВЛКСМ в Екатеринбурге, который победил в голосовании за благоустройство, получит по программе «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) из федерального бюджета лишь пятую часть суммы. Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на источник в областном МинЖКХ.
По данным издания, из 250 миллионов, необходимых на реализацию утверждённого проекта, область решила выделить только 50 миллионов.
То, что Екатеринбург получит субсидии из федерального бюджета на благоустройство в 2025 году, далеко не факт, Вечерние ведомости писали в ещё июле. При этом в мэрии обещали, что парк обязательно благоустроят. Впрочем, сделать это могут и за счёт городского бюджета.
В Екатеринбурге подобное уже происходило с победителями голосования по программе ФКГС – Преображенский парк в Академическом тоже в своё время занял первое место, победив в упорной борьбе Летний парк Уралмаш, однако из-за того, что власти Екатеринбурга не смогли подготовить в срок необходимую проектную документацию, областное МинЖКХ «срезало» финансирование с требуемых 225 млн рублей сначала до 112,5 млн, а потом и до 0. Возможности городского бюджета куда более скудные, поэтому реконструкция единственного парка в Академе затянулась и не завершена до сих пор. Сам проект при этом упростили.
По данным издания, из 250 миллионов, необходимых на реализацию утверждённого проекта, область решила выделить только 50 миллионов.
То, что Екатеринбург получит субсидии из федерального бюджета на благоустройство в 2025 году, далеко не факт, Вечерние ведомости писали в ещё июле. При этом в мэрии обещали, что парк обязательно благоустроят. Впрочем, сделать это могут и за счёт городского бюджета.
В Екатеринбурге подобное уже происходило с победителями голосования по программе ФКГС – Преображенский парк в Академическом тоже в своё время занял первое место, победив в упорной борьбе Летний парк Уралмаш, однако из-за того, что власти Екатеринбурга не смогли подготовить в срок необходимую проектную документацию, областное МинЖКХ «срезало» финансирование с требуемых 225 млн рублей сначала до 112,5 млн, а потом и до 0. Возможности городского бюджета куда более скудные, поэтому реконструкция единственного парка в Академе затянулась и не завершена до сих пор. Сам проект при этом упростили.
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