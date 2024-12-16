Два десятка мелких пожаров беспокоили покой пожарных в понедельник

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Согласно сводкам МЧС России, за прошлые сутки в городах и сёлах Свердловской области произошло в общей сложности 20 техногенных пожаров, почти половина из которых возникала в жилом секторе. К счастью, почти все они были мелкими, и пожарные справлялись с ними за считанные минуты.За 10 минут справились с пожаром специалисты в селе Калиновское Камышловского муниципального района, где горела частная баня. Всего 8 минут понадобилось огнеборцам Верхней Пышмы, чтобы устранить возгорание бытовки на строительной площадке, что на улице Кривоусова. И 5 минут ушло на борьбу с огнём у пожарных в Кушве, где тоже вспыхнула баня.В Екатеринбурге и вовсе с огнём справились сами граждане, воспользовавшись огнетушителем. В данном случае загорелся легковой автомобиль на улице Таватуйской. Площадь «пожара на колёсах» составила всего один квадратный метр.Самый крупный из вчерашних пожаров возник в посёлке Каменка Сысертского городского округа. Его площадь составила всего 40 квадратных метров, но в силу ряда обстоятельств тушение горящего частного дома заняло более двух часов.Как отмечают в МЧС, около трети пожаров понедельника возникло из-за нарушений пожарной безопасности при эксплуатации печи. Более одиннадцати процентов пожаров возникли из-за аварийного режима работы электрооборудования.