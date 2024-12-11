В Берёзовском местный житель получил 7 лет колонии за попытку сбыта наркотиков

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Берёзовский городской суд вынес приговор 46-летнему местному жителю, которого признали виновным в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. По данным суда, мужчина входил в состав преступной группы и исполнял роль курьера. Его действия квалифицировали по части 3 статьи 30 и пункту «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.Как установило следствие, в декабре 2023 года мужчина присоединился к группе с целью распространения запрещенных веществ на территории Свердловской области. 21 декабря он извлёк из тайника в Берёзовском 16 свертков с метадоном, после чего успел заложить семь из них в новых тайниках и сфотографировать их для отчёта перед куратором. Однако завершить передачу информации он не успел — мужчину задержали сотрудники полиции с оставшимися девятью свертками наркоты.Организатор группы пока не установлен, материалы дела в отношении него выделены в отдельное производство. Подсудимый полностью признал свою вину, что суд учёл при назначении наказания. По итогам рассмотрения дела, с учётом позиции государственного обвинителя, мужчину приговорили к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Поскольку приговор уже вступил в законную силу, осуждённого взяли под стражу прямо в зале суда.