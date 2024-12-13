Возрастное ограничение 18+
МЧС Свердловской области учит граждан устанавливать дома ёлку
Иллюстрация: МЧС по Свердловской области
Инструкцию о правильной установке новогодней ёлки выложило на свой телеграм-канал Министерство чрезвычайных ситуаций Свердловской области. В инструкции всего четыре пункта, но каждый может помочь избежать беды.
«Позаботься об устойчивой подставке», «устанавливай подальше от батареи», «не используй украшения из легковоспламеняющихся материалов», — гласят наставления от МЧС. Для наглядности и лучшего запоминания инструкция выполнена в формате набора интернет-картинок, иллюстрирующие основные правила пожарной безопасности при установке новогоднего дерева.
Иллюстрированная инструкция от МЧС Свердловской области несёт профилактическую задачу предотвращения пожаров, связанных с неправильно наряженными ёлками. В новогодние праздники количество пожаров заметно возрастает не только из-за обильных возлияний гражданами и использованием ими различного рода фейерверков, но и из-за возгорания хвойных: на них то неисправные электрические гирлянды навесят, то слишком близко само дерево поставят к камину или батарее.
Целиком коротенькую инструкцию от МЧС смотрите на телеграм-канале министерства.
«Позаботься об устойчивой подставке», «устанавливай подальше от батареи», «не используй украшения из легковоспламеняющихся материалов», — гласят наставления от МЧС. Для наглядности и лучшего запоминания инструкция выполнена в формате набора интернет-картинок, иллюстрирующие основные правила пожарной безопасности при установке новогоднего дерева.
Иллюстрированная инструкция от МЧС Свердловской области несёт профилактическую задачу предотвращения пожаров, связанных с неправильно наряженными ёлками. В новогодние праздники количество пожаров заметно возрастает не только из-за обильных возлияний гражданами и использованием ими различного рода фейерверков, но и из-за возгорания хвойных: на них то неисправные электрические гирлянды навесят, то слишком близко само дерево поставят к камину или батарее.
Целиком коротенькую инструкцию от МЧС смотрите на телеграм-канале министерства.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Из 16 произошедших за сутки в Свердловской области пожаров один оказался смертельным
13 декабря 2024
13 декабря 2024
В Свердловской области за неделю произошло 102 пожара, один из которых оказался смертельным
08 декабря 2024
08 декабря 2024