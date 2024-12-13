Столкнувшиеся под Ачитом грузовики перекрыли движение на Пермском тракте

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В свердловском управлении ГИБДД сообщают о столкновение двух грузовиков под Ачитом. Из-за ДТП движение на трассе в сторону Перми оказалось полностью перекрыто.По предварительным данным, один из водителей не выдержал безопасную дистанцию. К счастью, пострадавших нет.Сейчас на месте работают экстренные службы. Водителей просят объезжать место аварии через Ачит.