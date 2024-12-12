О трудностях перевода с англо-африкаанс на русский расскажут в Белинке

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В ближайшую пятницу, 20 декабря, в Свердловской областной библиотеке имени В. Белинского пройдёт презентация впервые переведенного на русский язык романа южноафриканского писателя и посла ЮАР в России Мзувукиле Макетуки. Переводчики книги расскажут с какими трудностями столкнулись в своей работе над ней.Перевод романа оказался непростым вызовом даже для опытных лингвистов Дмитрия Победаша и Михаила Бродского. Известные международники и преподаватели, которые когда-то сами учили студентов тонкостям перевода, признались, что сложности были не только в языковых деталях, но и в культурных различиях. Так, переводчикам пришлось разбираться в специфических реалиях южноафриканской культуры: чем отличается тюрбан от привычного платка, или что скрывается за упоминанием «банд 28-х и 26-х».На презентации книги переводчики подробнее расскажут о подобных трудностях и поведают о любопытных находках, которые они сделали во время своей работы. Вход на встречу с ними не требует оплаты.Как поясняет телеграм-канал Екатарсис, главный герой романа «Джим устал от Йобурга» — провинциальный шахтёр, который провел 20 лет в большом городе, без цели и «толку», но в итоге вернулся к своим корням. Это одновременно история о человеке, уставшем от мегаполиса, и глубокий взгляд на жизнь Южной Африки, с её культурой, традициями и реалиями, которые могут показаться загадочными и непривычными для российского читателя.