Взрослый и ребёнок получили ожоги из-за коммунальной аварии на Эльмаше

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге прокуратура проводит проверку в связи с прорывом горячей трубы на перекрёстке улиц Шефская и Красных командиров, в результате которой пострадали два человека, в том числе ребёнок, а также провалился в яму автомобиль.Коммунальная авария произошла вчера, 16 декабря, возле 44-го дома на Шефвской. Из-за прорыва на перекрестке обвалился грунт, и в образовавшуюся яму провалился легковой автомобиль. К счастью, находившаяся за рулём женщина не пострадала. Она вовремя выбралась из машины и отошла на безопасное расстояние.Однако без пострадавших не обошлось. Ожоги получили 18-летний молодой человек и 8-летняя девочка. По данным прокуратуры, у парня ожоги ног второй и третьей степени. Его госпитализировали. Состояние девочки не уточняется.Кроме этого, из-за аварии в 43 многоквартирных домах, в которых проживает около 4000 человек, были снижены параметры теплоснабжения.В связи с произошедшим прокуратура проверит теплосетевую организацию и запросит у больниц информацию о состоянии пострадавших.