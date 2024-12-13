В минувшие выходные в Свердловской области случилось почти полсотни пожаров

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Похолодание на выходные моментально сказалось на количестве пожаров на территории Свердловской области. За две суток их вспыхнуло в городах и сёлах почти полсотни: 20 в субботу и 26 — в воскресенье.Примерно половина пожаров минувших выходных происходили в жилом секторе. И по большей части — в связи с неправильной эксплуатацией печей и тепловых электроприборов. Более трети всех пожаров произошли по этим причинам. Около 15 процентов возгораний возникало из-за неосторожного обращения с огнём, более 11 процентов — из-за аварийного режима работы электрооборудования.Судя по сводкам МЧС России, самым крупным свердловским пожаром выходных стал вчерашний, в садовом товариществе «Рябинушка» Первоуральского городского округа. Общая площадь его составила 265 квадратных метров. На ликвидацию открытого горения у пожарных ушло почти два часа. Огонь в итоге «сожрал» четыре садовых домика, надворные постройки и легковую машину.Немножко менее «лихо» горело в селе Дружинино и тоже в воскресенье. Там полыхнула пилорама, её производственное помещение с оборудованием. Площадь пожара составила 252 квадратных метра. Но в данном случае пожарные справились с огнём значительно быстрее — за 50 минут.При таком обилии пожаров, к счастью, обошлось без трагедий. Но два человека пострадали и вынуждены были обратиться к врачам. Один из пострадавших «погорел» как раз на самом крупном из свердловских «пожаров выходного дня», а второй был спасён пожарными в воскресенье в Верхней Салде. Его вынесли из горящей квартиры на втором этаже пятиэтажного дома. К слову, в данном случае пожар возник из-за неисправной электропроводки.