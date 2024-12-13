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В Екатеринбурге продлили сроки перекрытия на улице Спутников
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В мэрии Екатеринбурга сообщили о продлении сроков перекрытия на улице Спутников, на участке от переулка Утренний до улицы Авиаторов, ещё на полтора месяца.
Там сейчас ведут реконструкцию специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании. Ожидается, что они закончат все работы до 30 января 2025 года.
Напомним, что ремонтные работы ведутся на этом участке со 2 сентября. Завершить реконструкцию планировали к 30 ноября.
Там сейчас ведут реконструкцию специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании. Ожидается, что они закончат все работы до 30 января 2025 года.
Напомним, что ремонтные работы ведутся на этом участке со 2 сентября. Завершить реконструкцию планировали к 30 ноября.
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