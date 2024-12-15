Жители Свердловской области должны за газ почти 290 миллионов рублей





– намекают в «ГКАЗЭКС». «Существует примета: чтобы наступающий год стал успешным в финансовом плане, нужно встретить его без долгов»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Долг жителей Свердловской области за к концу 2024 года составил 289,8 миллиона рублей, что на 33,5 миллиона рублей больше, чем было в прошлом году. Такие данные Вечерним ведомостям приводят в «ГАЗЭКС».Больше всего должников живут в Западном округе: в Первоуральске, Арамили, Красноуфимске, Полевском и Ревде. Они должны 115 миллионов рублей из общей суммы долга. Также именно в Западном округе проживает самый злостный неплательщик – у жителя Полевского, проживающего в частном доме долг за газ составил 384 тысячи рублей.Немного лучше ситуация в Южном округе. У жителей Каменска-Уральского, Сухого Лога, Богдановича, Камышлова и Талицы долг за голубое топливо составил 87,6 миллиона рублей. Ещё лучше дела обстоят в Горнозаводском округе – в Нижнем Тагиле и пригороде, в Верхней и Нижней Салде, Качканаре, Красноуральске, Кировграде, где жители задолжали 65,7 миллиона рублей.Меньшая доля долга приходится на Северный округ. У жителей Серова, Краснотурьинска, Карпинска, Североуральска задолженность 21,6 миллиона рублей.Долги за газ также есть у предприятий сферы жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области. Они должны «ГАЗЭКС» за голубое топливо 184,9 миллиона рублей. Самые большие долги у МУП «Комэнергоресурс» Североуральска, МУП «Красноуральское теплоснабжающее предприятие», ООО Вертикаль в Серове, МУП «Ресурс» Карпинска и МУП Жилкомсервис-СЛ из Сухого Лога, рассказывают в компании, призывая всех к платёжной дисциплине.