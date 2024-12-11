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Главу Екатеринбурга на прямой линии просили объяснить слова «рофлить» и «имба»
Кадр с трансляции: «Четвёртый канал»
Во время прямой линии с главой Екатеринбурга Алексея Орлова спросили, знает ли он некоторые слова из молодежного сленга, и попросили объяснить слова «рофлить» и «имба».
Мэр, судя по всему, был к такому вопросу готов. Он сказал, что недавно ему подарили словарь молодёжного сленга.
Так, по его словам, в переводе «со сленга на обычный русский»: «рофлить» – это смеяться, шутить, веселиться, а «имба» – нечто уникальное, выходящее за рамки привычного.
Мэр добавил, что понимать значения таких слов полезно, но для него роднее «классический русский язык».
Мэр, судя по всему, был к такому вопросу готов. Он сказал, что недавно ему подарили словарь молодёжного сленга.
Так, по его словам, в переводе «со сленга на обычный русский»: «рофлить» – это смеяться, шутить, веселиться, а «имба» – нечто уникальное, выходящее за рамки привычного.
Мэр добавил, что понимать значения таких слов полезно, но для него роднее «классический русский язык».
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