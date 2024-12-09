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Работницы одного из предприятий Каменска-Уральского обнаружили в душевой скрытую камеру
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
На одном из градообразующих предприятий Каменска-Уральского в женской душевой обнаружилась видеокамера. Женщины случайно заметили её, когда устройство отклеилось от двухстороннего скотча и упало под ноги.
Об этом сообщает ИА «Время Пресс» со ссылкой на свой источник. Владельца камеры быстро вычислили. Им оказался 33-летний коллега.
По данным сообщества «Подслушано Каменск-Уральский», камеру в женской душевой он устанавливал с 2024 года – именно с этого месяца в его телефоне появляются видеоматериалы с обнаженными коллегами. Сам мужчина признался в своём преступном увлечении и заявил, что снимал исключительно для себя.
Телеграм-канал Ural Mash пишет, что у мужчины есть жена и дети.
Известно, что заводчанина уже уволили. На него возбуждено уголовное дело. Пострадавшие женщины готовят коллективный иск.
Об этом сообщает ИА «Время Пресс» со ссылкой на свой источник. Владельца камеры быстро вычислили. Им оказался 33-летний коллега.
По данным сообщества «Подслушано Каменск-Уральский», камеру в женской душевой он устанавливал с 2024 года – именно с этого месяца в его телефоне появляются видеоматериалы с обнаженными коллегами. Сам мужчина признался в своём преступном увлечении и заявил, что снимал исключительно для себя.
Телеграм-канал Ural Mash пишет, что у мужчины есть жена и дети.
Известно, что заводчанина уже уволили. На него возбуждено уголовное дело. Пострадавшие женщины готовят коллективный иск.
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