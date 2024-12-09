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Свердловский депутат Вегнер рассказал о роли бездомных собак в отлове крыс
Коллаж: Вечерние ведомости (Иллюстрация: ОТВ)
Депутат законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер, выступая за увеличения числа приютов для бездомных собак, выразил мнение о том, что не обязательно содержать в них всех бесхозных животных, так как маленькие собаки сокращают популяцию крыс.
Свою позицию он озвучил в программе «Акцент» на ОТВ.
В приютах, как убежден народный избранник, должны содержаться только агрессивные и больные собаки, а также запрещённые к разведению.
Также он предложил чипировать всех домашних животных, чтобы штрафовать хозяев, которые выбрасывают собак на улицу. По его мнению, это заставит людей относиться к питомцам более ответственно.
Свою позицию он озвучил в программе «Акцент» на ОТВ.
«Маленькая собачка и так далее, пусть она бегает. Люди ещё должны понимать, как только мы до минимума сведём собак на улице, я не знаю, что мы будем делать с крысами. Потому что это одно из природных явлений, когда они регулируют численность крыс»,
– сказал депутат.
В приютах, как убежден народный избранник, должны содержаться только агрессивные и больные собаки, а также запрещённые к разведению.
Также он предложил чипировать всех домашних животных, чтобы штрафовать хозяев, которые выбрасывают собак на улицу. По его мнению, это заставит людей относиться к питомцам более ответственно.
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