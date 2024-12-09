Свердловский депутат Вегнер рассказал о роли бездомных собак в отлове крыс

– сказал депутат.

«Маленькая собачка и так далее, пусть она бегает. Люди ещё должны понимать, как только мы до минимума сведём собак на улице, я не знаю, что мы будем делать с крысами. Потому что это одно из природных явлений, когда они регулируют численность крыс»,