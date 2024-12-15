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На Эльмаше задержали девушку с наркотиками
Кадр из видео: «Патрульный участок»
В Екатеринбурге во время обхода лесопарковой территории на Эльмаше сотрудники патрульно-постовой службы задержали девушку с наркотиками в рюкзаке.
Как рассказали в «Патрульном участке», это произошло в минувшие выходные. Во время патрулирования парка сотрудники МВД заметили девушку с фонариком и направились в её сторону. Когда полицейские стали подходить, горожанка сильно занервничала.
После этого девушку доставили в отдел полиции №14, где в присутствии двух понятых достали из рюкзака пакет с предполагаемыми наркотиками, которые сразу передали на экспертизу. Выяснилось, что это был синтетический наркотик N-метилэфедрон в количестве 75 закладок массой 80 граммов. Также в телефоне местной жительницы нашли координаты другой закладки, которую отыскали и затем передали в криминалистический центр.
В отношении самой наркозакладчицы возбуждено уголовное дело.
Как рассказали в «Патрульном участке», это произошло в минувшие выходные. Во время патрулирования парка сотрудники МВД заметили девушку с фонариком и направились в её сторону. Когда полицейские стали подходить, горожанка сильно занервничала.
«У гражданки проверили документы и спросили, нет ли при ней ничего запрещенного. После такого вопроса она стала ещё больше нервничать и сообщила, что у неё в рюкзаке лежит сверток с каким-то веществом»,
– сообщает ресурс.
После этого девушку доставили в отдел полиции №14, где в присутствии двух понятых достали из рюкзака пакет с предполагаемыми наркотиками, которые сразу передали на экспертизу. Выяснилось, что это был синтетический наркотик N-метилэфедрон в количестве 75 закладок массой 80 граммов. Также в телефоне местной жительницы нашли координаты другой закладки, которую отыскали и затем передали в криминалистический центр.
В отношении самой наркозакладчицы возбуждено уголовное дело.
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