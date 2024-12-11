Музей истории Екатеринбурга зовёт искать зимние месяцы

«Дед Мороз в шубе и варежках вышел с мешком подарков на улицу, а там то осень, то весна, то лето. Куда пропали Декабрь, Январь и Февраль? Только участники квеста могут разгадать все загадки и головоломки, вернуть зиму и встретиться с Дедом Морозом», — таков сюжетный зачин у сказочного приключения, которое готовят горожанам работники Музея истории Екатеринбурга.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Для Музея истории Екатеринбурга стало уже традицией устраивать игровые квесты под Новый год. В этот раз участникам игры предложат присоединиться к Деду Морозу в поисках зимних месяцев.Пройдёт новогодний квест «12 месяцев» в ближайшее воскресенье, 22 декабря. Билеты на него продаются уже сейчас в кассе Музея. Игра придумана таким образом, что не даст заскучать людям самых возрастов, от мала до стара, поэтому участвовать в квесте лучше всей семьёй и обязательно вместе с детьми. Каждому из малышей по окончании квеста вручат подарок.Начнётся квест от Музея истории Екатеринбурга в полдень. Продлится около двух часов.