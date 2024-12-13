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Из-за разлива топлива на ЕКАД закрыли движение
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Сегодня ночью на 56-м километре ЕКАД, недалеко от Московского тракта, произошло ДТП, в результате которого по дороге разлилось топливо. Из-за этого движение пришлось закрыть в оба направления.
Как сообщили в областном УГИБДД, водитель грузовика не справился с управлением и допустил опрокидывание машины, вследствие бензобак повредился и топливо разлилось по всей проезжей части. Ради всеобщей безопасности движение пришлось закрыть в обе стороны до ликвидации последствий аварии.
К моменту публикации текста на месте ДТП было открыто реверсивное движение.
Как сообщили в областном УГИБДД, водитель грузовика не справился с управлением и допустил опрокидывание машины, вследствие бензобак повредился и топливо разлилось по всей проезжей части. Ради всеобщей безопасности движение пришлось закрыть в обе стороны до ликвидации последствий аварии.
К моменту публикации текста на месте ДТП было открыто реверсивное движение.
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