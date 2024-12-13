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Ко Дню сотрудников доставки запустили спецпроект «Курьеры для курьеров»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
По случаю Дня сотрудника доставки команда Авито Работы запустила спецпроект «Курьеры для курьеров», чтобы поддержать тех, кто занимается доставкой, и напомнить о важности их труда.
В рамках проекта было записано несколько интервью с людьми, которые делились трогательными, забавными и вдохновляющими историями из своей работы, и с самими курьерами, также рассказавшими о своей работе. Курьерам, снимавшемся в ролике вручили приятные подарки – тёплые перчатки, шапки, портативные зарядные устройства и краги. Также их передали пользователям сервисов по доставке, попросив подарить их курьерам при следующем заказе.
Кроме этого, в рамках проекта для курьеров был запущен розыгрыш призов – теплые перчатки, шапки, портативные зарядные устройства и краги. Для участия нужно активировать специальный чат-бот в Telegram, через который необходимо подтвердить работу в любом сервисе доставки в качестве курьера. Полную информацию о розыгрыше можно найти тут.
В рамках проекта было записано несколько интервью с людьми, которые делились трогательными, забавными и вдохновляющими историями из своей работы, и с самими курьерами, также рассказавшими о своей работе. Курьерам, снимавшемся в ролике вручили приятные подарки – тёплые перчатки, шапки, портативные зарядные устройства и краги. Также их передали пользователям сервисов по доставке, попросив подарить их курьерам при следующем заказе.
Кроме этого, в рамках проекта для курьеров был запущен розыгрыш призов – теплые перчатки, шапки, портативные зарядные устройства и краги. Для участия нужно активировать специальный чат-бот в Telegram, через который необходимо подтвердить работу в любом сервисе доставки в качестве курьера. Полную информацию о розыгрыше можно найти тут.
«Сегодня на Авито Работе вакансии для доставщиков составляют 5,2% от общего числа объявлений работодателей: эта цифра подтверждает востребованность работников на современном рынке труда. Проект ко Дню курьера – наш способ отметить вклад сотрудников служб доставки, выразить уважение к их труду и привлечь внимание к тем, кто ежедневно делает нашу жизнь проще и комфортнее»,
– отметила Ольга Абдуллина, руководитель B2C-маркетинга Авито Работы.
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