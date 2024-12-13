Ко Дню сотрудников доставки запустили спецпроект «Курьеры для курьеров»

– отметила Ольга Абдуллина, руководитель B2C-маркетинга Авито Работы.

«Сегодня на Авито Работе вакансии для доставщиков составляют 5,2% от общего числа объявлений работодателей: эта цифра подтверждает востребованность работников на современном рынке труда. Проект ко Дню курьера – наш способ отметить вклад сотрудников служб доставки, выразить уважение к их труду и привлечь внимание к тем, кто ежедневно делает нашу жизнь проще и комфортнее»,