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Ко Дню сотрудников доставки запустили спецпроект «Курьеры для курьеров»

12.56 Вторник, 17 декабря 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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По случаю Дня сотрудника доставки команда Авито Работы запустила спецпроект «Курьеры для курьеров», чтобы поддержать тех, кто занимается доставкой, и напомнить о важности их труда.

В рамках проекта было записано несколько интервью с людьми, которые делились трогательными, забавными и вдохновляющими историями из своей работы, и с самими курьерами, также рассказавшими о своей работе. Курьерам, снимавшемся в ролике вручили приятные подарки – тёплые перчатки, шапки, портативные зарядные устройства и краги. Также их передали пользователям сервисов по доставке, попросив подарить их курьерам при следующем заказе.

Кроме этого, в рамках проекта для курьеров был запущен розыгрыш призов – теплые перчатки, шапки, портативные зарядные устройства и краги. Для участия нужно активировать специальный чат-бот в Telegram, через который необходимо подтвердить работу в любом сервисе доставки в качестве курьера. Полную информацию о розыгрыше можно найти тут.

«Сегодня на Авито Работе вакансии для доставщиков составляют 5,2% от общего числа объявлений работодателей: эта цифра подтверждает востребованность работников на современном рынке труда. Проект ко Дню курьера – наш способ отметить вклад сотрудников служб доставки, выразить уважение к их труду и привлечь внимание к тем, кто ежедневно делает нашу жизнь проще и комфортнее»,

– отметила Ольга Абдуллина, руководитель B2C-маркетинга Авито Работы.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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12:56 Ко Дню сотрудников доставки запустили спецпроект «Курьеры для курьеров»
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