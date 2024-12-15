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В Реже отремонтировали здание Центральной районной больницы
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области / све.рф
В одном из корпусов Режевской центральной районной больницы завершился капитальный ремонт.
Как сообщают в департаменте информационной политики, в здании площадью 1760 квадратных метров заменили все инженерные сети, а также сантехнику, окна и двери. Кроме этого, были отремонтированы кровля и система вентиляции, построены пандусы и проведена частичная перепланировка помещений. Мебель в больнице тоже обновили.
На преобразование корпуса выделялось 130 миллионов рублей.
Как сообщают в департаменте информационной политики, в здании площадью 1760 квадратных метров заменили все инженерные сети, а также сантехнику, окна и двери. Кроме этого, были отремонтированы кровля и система вентиляции, построены пандусы и проведена частичная перепланировка помещений. Мебель в больнице тоже обновили.
На преобразование корпуса выделялось 130 миллионов рублей.
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