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Суд вынес окончательное решение по делу о случайном убийстве младенца в Первоуральске
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
В январе уходящего года в Первоуральске произошла трагедия: женщина по неосторожности погубила собственного новорожденного сына. Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, она покормила младенца из бутылочки и легла с ним на диван. Во время сна она случайно придавила ребенка телом, перекрыв ему дыхание. Малыш скончался от удушья.
Первоуральский городской суд признал горе-мать виновной в причинении смерти по неосторожности, что подпадает под часть 1 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ей было назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год. Согласно этому решению, женщине запрещено менять место жительства без уведомления, покидать населенный пункт проживания и посещать определенные мероприятия.
Защита подсудимой подала апелляцию в Свердловский областной суд, однако приговор был оставлен без изменений. Таким образом, суд окончательно подтвердил вину женщины и меру наказания. Этот трагический случай стал напоминанием о том, насколько опасны беспечность и алкоголь в семьях с маленькими детьми.
Первоуральский городской суд признал горе-мать виновной в причинении смерти по неосторожности, что подпадает под часть 1 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ей было назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год. Согласно этому решению, женщине запрещено менять место жительства без уведомления, покидать населенный пункт проживания и посещать определенные мероприятия.
Защита подсудимой подала апелляцию в Свердловский областной суд, однако приговор был оставлен без изменений. Таким образом, суд окончательно подтвердил вину женщины и меру наказания. Этот трагический случай стал напоминанием о том, насколько опасны беспечность и алкоголь в семьях с маленькими детьми.
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