Новости дня
18:27 | 12.09.2019
Источник: в Екатеринбурге ФСБ задержала «киллера» из прошлого
По официально неподтвержденным данным, мужчина обвиняется в убийстве директора автостоянки некоего Пшенникова, совершенном еще в 2006 году. Убийство было совершено на улице Викулова. Известно, что перед убийством у потерпевшего был конфликт с криминальным авторитетом Андреем Овчинниковым (Овчина), однако на сегодняшний день никакой информации, указывающей на его причастность к произошедшему, нет.
Сегодня, 12 сентября, в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга по ходатайству следователя в отношении Александра Булакова, чья личность ранее была на слуху в криминальном мире Екатеринбурга, была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца.
Андрея Овчинникова и Александра Булакова связывает криминальное прошлое. В мае 2006 года они принимали участие в силовом захвате Шарташского рынка, принадлежащего бизнесмену Александру Вараксину. По версии следствия, сначала Овчинников предпринял попытку силового захвата рыночного комплекса, но ее пресекли правоохранители. Позже он подделал учредительные документы компании-собственника имущественного комплекса. В декабре 2016 года они были задержаны сотрудниками свердловского ФСБ и УБОП, а в 2009 году Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал Андрея Овчинникова и Александра Булакова виновными в мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ). Они были осуждены на 6 лет лишения свободы каждый.
В настоящее время Андрей Овчинников проходит обвиняемым по уголовному делу о похищении Анатолия Плетухова, который управлял автостоянкой на улице Гражданской. Впоследствии он был найден мертвым около озера Таватуй.
Добавим, что расследование уголовного дела (оно было приостановлено, но недавно возобновлено), по которому проходит Александр Булаков, поручено московскому следователю. По информации источника, после того, как стало известно о назначении нового руководителя УФСБ России по Свердловской области, ведомство начало реализацию материалов в отношении участников и лидеров преступных сообществ, получивших в свое время контроль над рынками и крупными оптовыми базами. При этом, во избежание «слива» служебной информации, привлекаются следователи из Москвы.
© «Вечерние ведомости»
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