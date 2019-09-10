В Карпинске суд лишил полномочий депутата-единоросса

12:10 | 11.09.2019

В Карпинске по заявлению прокуратуры досрочно лишен полномочий депутат, предоставивший недостоверные сведения о своих доходах за 2016 и 2017 годы.



Изначально прокуратура, выявив нарушения, обратилась к председателю думы городского округа Карпинск об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции, так как законодательством предусмотрено, что предоставление недостоверных и неполных сведений о доходах депутатом является основанием для досрочного прекращения его полномочий.



Вместе с тем, на заседании думы депутаты отказались прекращать досрочно полномочия своего коллеги. В связи с этим, прокурор Карпинска направил в городской суд административное исковое заявление с требованием о досрочном прекращении полномочий депутата, которое было удовлетворено.



Решение суда в законную силу не вступило, отмечает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По данным veved.ru, речь идет о депутате Марине Головиной (фракция «Единая Россия»).



25 сентября суд рассмотрит аналогичное исковое заявление в отношении депутата Евгения Костина, а 16 сентября в отношении Алексея Брянцева («Единая Россия»).

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