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21:57 | 26.08.2019

1937 год? В Екатеринбурге участковая пришла домой к пенсионерке-участнице одиночного пикета

В Екатеринбурге участковая заявилась домой к пожилой активистке «Левого фронта», которая днём с одиночным пикетом вышла к зданию отдела полиции на улице Машиностроителей, 45а.

Участковая начала опрашивать пенсионерку, с какой целью та вышла на протестную акцию и что хотела этим выяснить. Затем составила документ с объяснениями и заставила пожилую женщину подписать его под фразой «с моих слов записано верно».

«Я очень удивлён таким поведением полицейских – на каком основании это происходит. Это давление. Это противозаконно. Они сперва её окружили с автоматами и абсолютно противозаконно препятствовали проведению публичного законного мероприятия, а затем ещё и домой к ней пришли оказывать давление»,- отметил координатор свердловского «Левого фронта» Константин Анисимов.

Напомним, днём 26 августа активистка вышла с одиночным пикетом к зданию отдела полиции на улице Машиностроителей, 45а. Такими действиями она выражала свою гражданскую позицию против беспредела в рядах полиции. Сотрудники с автоматами окружили пенсионерку, после чего потребовали её пройти в отдел. Задержания удалось избежать, однако пикет пришлось прекратить.

© «Вечерние ведомости»

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