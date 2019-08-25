Новости дня
15:29 | 26.08.2019
Фото предоставлено Константином Анисимовым
С автоматами окружили пенсионерку: в Екатеринбурге полицейские попытались задержать активистку «Левого фронта»
«Несколько сотрудников вышли из здания с автоматами и окружили активистку, после чего потребовали её пройти в отдел. Прохожий заступился за женщину и попросил объяснить, на каком основании они пытаются её задержать, на что сотрудники ничего вразумительного не ответили. Пикет пришлось прекратить, что является прямым нарушением закона. То есть для сотрудников полиции, которые должны охранять наши права, видимо, закон не писан. Кроме того, ни один из сотрудников даже не представился»,- рассказал лидер свердловского «Левого фронта» Константин Анисимов.
Также активист отметил, что возмущён действиями полицейских. Пикет, по его словам, проводится для того чтобы призвать очистить ряды сотрудников полиции от тех, кто недолжным образом выполняет свою работу.
«Они получают деньги из бюджета, который складывается из наших налогов, поэтому мы можем требовать от них исправно нести службу и не нарушать закон, а если нарушили – должны по всей строгости нести ответственность. Кроме того, руководство должно выступить с извинениями за действие своих сотрудников и провести внутренние проверки. Почистите свои ряды от насильников, убийц, взяточников и от тех, кто бьёт женщин и инвалидов»,- сообщил активист.
Напомним, в Екатеринбурге трое сотрудников полиции обвиняются в изнасиловании девушки в служебном автомобиле. Кроме того, мы рассказывать про инвалида, которого в Екатеринбурге жестоко избили сотрудники полиции.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
Сегодня
15:35 | 26.08.2019
Среди врачей - хирургов из Нижнего Тагила, написавших заявления на увольнение, появился «штрейкбрехер»
15:29 | 26.08.2019
С автоматами окружили пенсионерку: в Екатеринбурге полицейские попытались задержать активистку «Левого фронта»
15:09 | 26.08.2019
Стартовал мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019
14:40 | 26.08.2019
В Екатеринбурге на Эльмаше закроют перекрёсток Фронтовых Бригад – Старых Большевиков
14:03 | 26.08.2019
Инвестиции РМК в горнодобычу возрастут на 13 процентов
14:02 | 26.08.2019
Южноуральцы получили поздравление с Днем шахтера от депутата Госдумы
13:23 | 26.08.2019
Избил до смерти и угнал машину: на Урале суд отправил мужчину в колонию на десять лет
13:22 | 26.08.2019
В Прикамье объявлено штормовое предупреждение
13:11 | 26.08.2019
В Перми на Комсомольском проспекте начались работы по обновлению зеленых насаждений
13:01 | 26.08.2019
Суммы призовых выплат победителям и призерам Пермского международного марафона значительно возросли
12:54 | 26.08.2019
В Перми открыта для транспорта нечетная сторона Компроса
12:44 | 26.08.2019
Ивдельские полицейские подготовили детей к новому учебному году
12:42 | 26.08.2019
К 75-летию Победы в ВОВ в Пермском крае создадут специальные телепроекты
12:37 | 26.08.2019
Неделя в Перми будет холодной
12:22 | 26.08.2019
В Челябинске работает онлайн-парк от Tele2
12:06 | 26.08.2019
Утопил новый iPhone в унитазе: на Урале приставы взыскали многотысячный долг с мужчины
11:59 | 26.08.2019
Стали известны зарплаты главврачей больниц Нижнего Тагила, из которых происходит массовый исход хирургов
11:33 | 26.08.2019
218 пьяных: в Свердловской области прошли рейдовые мероприятия «Безопасная дорога»
11:13 | 26.08.2019
В Сысерти пропал мужчина
10:36 | 26.08.2019
Свердловчанки в копилку сборной принесли три награды чемпионата мира по летнему биатлону
09:27 | 26.08.2019
Два человека в реанимации: в Екатеринбурге произошло массовое ДТП
09:03 | 26.08.2019
В Екатеринбурге в аварии пострадала беременная женщина
17:14 | 25.08.2019
В День пенсионера уральцев, проживших в браке более 50 лет, наградили знаками отличия Свердловской области «Совет да любовь»
16:04 | 25.08.2019
Первые участники чемпионата мира по боксу прибыли в Екатеринбург
14:35 | 25.08.2019
В Заречном пропал мужчина
13:02 | 25.08.2019
В Нижнем Тагиле задержали мужчину, подозреваемого в краже
12:32 | 25.08.2019
Евгений Куйвашев поздравил с Днём шахтёра работников и ветеранов горнодобывающей отрасли
11:36 | 25.08.2019
Состав уральского «Автомобилиста» покинул Павел Воробей
10:17 | 25.08.2019
На Урале пропала бабушка, нуждающаяся в медицинской помощи. Объявлен сбор на поиск
10:12 | 25.08.2019
Ночью в Екатеринбурге загорелась ювелирная мастерская