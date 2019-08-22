В Екатеринбурге трамвай «протаранил» кроссовер (ФОТО)

В Екатеринбурге трамвай, следующий по маршруту №18, протаранил корейский кроссовер Hyundai ix35. ДТП произошло22 августа около 19:00 на улице Татищева.По предварительным данным, иномарка и трамвай двигались по улице Татищева в направлении Красноуральской. Водитель кроссовера решил развернуться в обратную сторону по направлению к улице Токарей, но не убедился в безопасности маневра и столкнулся с трамваем. Вагон протащил иномарку по рельсам несколько метров.Движение общественного транспорта в сторону ВИЗа было временно приостановлено. О пострадавших не сообщается.