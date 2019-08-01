В Екатеринбурге в суд передали дело об оскорблении полицейского во время протестов в сквере

19:42 | 16.08.2019

Фото: ural.kp.ru

В уральской столице состоится суд над свердловчанином, оскорбившим полицейского во время протестов в сквере у Драмтеатра. По статье 319 УК Станиславу Мельниченко грозит до одного года исправительных работ.



Первое заседание по делу состоится 29 августа в 14:00 в участке №2 Верх-Исетского районного суда.



Напомним, в момент инцидента сотрудник пресс-группы УМВД Евгений Крюков был без формы и удостоверения. Как отметил адвокат Станислава Мельниченко, полицейских в форме подозреваемый не оскорблял. Сейчас Мельниченко находится под подпиской о невыезде. Кроме того, подозреваемого оштрафовали за «Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка» на 12 тысяч рублей.



Добавим, дело будет рассматривать мировой судья судебного участка №8 Верх-Исетского районного суда.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»