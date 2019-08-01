Новости дня
19:42 | 16.08.2019
Фото: ural.kp.ru
В Екатеринбурге в суд передали дело об оскорблении полицейского во время протестов в сквере
Первое заседание по делу состоится 29 августа в 14:00 в участке №2 Верх-Исетского районного суда.
Напомним, в момент инцидента сотрудник пресс-группы УМВД Евгений Крюков был без формы и удостоверения. Как отметил адвокат Станислава Мельниченко, полицейских в форме подозреваемый не оскорблял. Сейчас Мельниченко находится под подпиской о невыезде. Кроме того, подозреваемого оштрафовали за «Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка» на 12 тысяч рублей.
Добавим, дело будет рассматривать мировой судья судебного участка №8 Верх-Исетского районного суда.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
Сегодня
20:14 | 16.08.2019
Жителям Полевского восстановили газоснабжение
20:03 | 16.08.2019
Начинающих свердловских предпринимателей бесплатно обучат бизнесу
19:42 | 16.08.2019
В Екатеринбурге в суд передали дело об оскорблении полицейского во время протестов в сквере
18:57 | 16.08.2019
В Свердловской области мошенники украли у пенсионерки 58 тысяч рублей
18:51 | 16.08.2019
Размер призового фонда Пермского международного марафона будет увеличен
18:47 | 16.08.2019
В Перми на улице Героев Хасана производится устройство нового цветного противоскользящего покрытия
18:40 | 16.08.2019
Школы в Свердловской области подготовили к началу нового учебного года
18:35 | 16.08.2019
Общественная комиссия приступила к активной приемке благоустроенных пермских дворов
18:24 | 16.08.2019
В Перми пройдут танцы под музыку военных лет
18:19 | 16.08.2019
Делегация МВД провела проверку в отделении полиции Сухого Лога
17:30 | 16.08.2019
В Екатеринбурге на тротуаре насмерть сбили мужчину
17:00 | 16.08.2019
В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга открыли сквер «Дружбы народов»
16:34 | 16.08.2019
В Перми поздравили миллионного пассажира аэропорта
15:44 | 16.08.2019
Проект нового тарифного меню в Перми обсудили с председателями Лиги ТОС
15:35 | 16.08.2019
Возможность пользоваться газом получили порядка 300 жителей села Орда
15:30 | 16.08.2019
Екатеринбургские хирурги провели сложнейшую операцию на легких 14-летнему мальчику
15:21 | 16.08.2019
МЧС предупреждает о высокой пожарной опасности в Зауралье
15:11 | 16.08.2019
В Первоуральске завершено строительство «проблемного» ЖК «Оптимист»
15:00 | 16.08.2019
В Екатеринбурге открыли мост возле «Калины»
14:30 | 16.08.2019
В Сысерти противники мусорного полигона встретились с мэром города
14:01 | 16.08.2019
В Березовском и некоторых районах Екатеринбурга отключат горячую воду из-за ремонта оборудования
13:56 | 16.08.2019
В Кургане откроется детский технопарк, оснащенный высокотехнологичным оборудованием
13:46 | 16.08.2019
Глава Минфина России Антон Силуанов посетит Курганскую область
13:36 | 16.08.2019
Свердловское предприятие завершает строительство второй очереди крупного производства стальных конструкций
13:35 | 16.08.2019
В Прикамье на 16,2% снизилось количество ДТП с детьми
13:30 | 16.08.2019
В центре Екатеринбурга появился первый самокатошеринг
13:00 | 16.08.2019
Общественный транспорт в Екатеринбурге на День города будет ходить до трех часов ночи
12:48 | 16.08.2019
Мэрия Кургана просит горожан пока не посещать муниципальные кладбища
12:43 | 16.08.2019
Пермские ТСЖ задолжали 660 млн рублей за тепловую энергию