Самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в поле из-за птиц

11:50 | 15.08.2019

Фото: Яндекс.Картинки

Самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку на поле в Раменском районе Московской области. Причиной ЧП назвали многочисленное попадание птиц в двигатели самолета при вылете из Жуковского.



Всего при посадке пострадали 15 человек. Люди получили легкие травмы конечностей во время эвакуации, а у некоторых пострадавших открылось кровотечение.



На барту лайнера находилось 226 человек и семь членов экипажа. МЧС быстро ликвидировали пожар, который произошел из-за попадания птиц в двигатель воздушного судна.



Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал членов экипажа героями. «Экипаж уральской авиакомпании проявил фантастическое мастерство и выдержку. Командир воздушного судна — екатеринбуржец Дамир Юсупов. Он и его команда спасли 233 жизни. Герои», - написал губернатор в своем Instagram.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»