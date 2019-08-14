Новости дня
11:50 | 15.08.2019
Фото: Яндекс.Картинки
Самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в поле из-за птиц
Всего при посадке пострадали 15 человек. Люди получили легкие травмы конечностей во время эвакуации, а у некоторых пострадавших открылось кровотечение.
На барту лайнера находилось 226 человек и семь членов экипажа. МЧС быстро ликвидировали пожар, который произошел из-за попадания птиц в двигатель воздушного судна.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал членов экипажа героями. «Экипаж уральской авиакомпании проявил фантастическое мастерство и выдержку. Командир воздушного судна — екатеринбуржец Дамир Юсупов. Он и его команда спасли 233 жизни. Герои», - написал губернатор в своем Instagram.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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