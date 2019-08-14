В уральской столице пройдет конкурс для мужчин с ограниченными физическими возможностями

11:22 | 15.08.2019

Фото предоставлено организаторами

В Екатеринбурге 20 августа стартует проект «Мистер Цивилизация Урал» для мужчин с ограниченными возможностями. Официальный старт конкурсу дадут министр социальной политики Свердловской Области Андрей Злоказов и победительница конкурса «Мисс Цивилизация Урал-2019» Юлия Дик.



Отметим, что проект «Мистер Цивилизация Урал» будет реализован в России впервые. Им займется уральское отделение Благотворительного Фонда Ксении Безугловой «Возможно Всё».



В прошлом году уральская команда присоединилась к подобному инклюзивному проекту среди женщин, который проводится в России и смежных республиках уже пять лет подряд. Конкурс «Мисс Цивилизация Урал», организованный для девушек с особенностями здоровья, получил широкий положительный резонанс и стал для участниц стартовой площадкой для самореализации и карьерного роста.



На протяжении всего проекта «Мистер Цивилизация Урал» мужчин с особенностями здоровья будут поддерживать волонтеры. Кроме того, у каждого участника будет свой наставник. Среди них – представители культуры, бизнеса и медиа уральского региона.



Конкурсанты побывают на мастер-классах по фехтованию, стрельбе, актерскому мастерству, имиджу и стилю, спорту и ЗОЖ. Также они пройдут испытания на командообразование и встретятся с известными личностями России и Урала.



Финал конкурса состоится 17 сентября в ТЮЗе. На нем будет присутствовать Ксения Безуглова, глава фонда «Возможно Всё», которая вместе с другими членами жюри определит победителя, номинантов и проведет награждение участников.



Справочная информация:



Основатель фонда «Возможно все» – Ксения Безуглова – обладательница титула «Мисс мира», член Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при Правительстве РФ, член комиссии по делам инвалидов при Президенте РФ, чемпионка мира по парашютному спорту.



Конкурс «Мистер Цивилизация Урал» проводится при поддержке Министерства социальной политики Свердловской области и Областного Центра реабилитации инвалидов.

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