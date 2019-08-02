Хотели выпендриться, да не вышло: в Екатеринбурге подростки на машине родителей устроили массовое ДТП

Накануне поздним вечером в Екатеринбурге подростки на родительской машине протаранили четыре автомобиля и решили скрыться с места ДТП. Инцидент произошёл на перекрёстке улиц Чайковского и Циолковского.За рулём «пятнадцатой» находилась 14-летняя девушка. Сначала она въехала в Lada, затем протаранила Toyota RAV4 и Mazda, а потом проехала ещё метров двадцать и врезалась в Audi.После ДТП «пятнадцатая» уехала во дворы, однако владелец одной из пострадавших машин успел догнать виновников и вернуть их на место аварии. На этот момент в автомобиле с девушкой находился парень. Очевидцы утверждают, что на момент ДТП пассажиров было больше – возможно, кто-то сбежал, пока машина скрывалась во дворах.14-летняя девушка пожаловалась на боли в голове. С подозрением на черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга бригада реанимации доставила пострадавшую в больницу №9.