Новости дня
11:12 | 25.07.2019
Фото: E1.RU
В Екатеринбурге кран-манипулятор задел провода ЛЭП и загорелся. Погиб человек
По словам источника портала в правоохранительных органах, в результате ЧП погиб человек. В настоящее время его пытаются достать из машины.
Как сообщает находящийся на месте происшествия журналист E1.RU, двое сотрудников дорожной службы с помощью манипулятора поднимали бетонные блоки. Один из них управляя стрелой манипулятора, зацепил линию электропередач. Работы велись между лодочной станцией и Макаровским мостом.
«Из-за того, что водитель машины зацепил провода линии электропередачи, произошло замыкание. Загорелся автомобиль и находившийся в нем мужчина. Пожарные значительное время не могли приступить к тушению, так как ждали, когда удастся отключить электричество. Второй рабочий остался жив, — сообщает корреспондент Е1.RU с места событий.
В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области в настоящее время ситуацию не комментируют, обещая сделать это позже.
© «Вечерние Ведомости»
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