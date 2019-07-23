В Екатеринбурге кран-манипулятор задел провода ЛЭП и загорелся. Погиб человек

Сегодня, 25 июля, у реконструируемого Макаровского моста на улице Челюскинцев в Екатеринбурге манипулятор, поднимающий бетонные блоки, задел стрелой провода линии электропередач, в результате чего произошло короткое замыкание, возгорание автомобиля и мужчины находившегося в кабине. Мужчина погиб. Об этом сообщает портал E1.RU.По словам источника портала в правоохранительных органах, в результате ЧП погиб человек. В настоящее время его пытаются достать из машины.Как сообщает находящийся на месте происшествия журналист E1.RU, двое сотрудников дорожной службы с помощью манипулятора поднимали бетонные блоки. Один из них управляя стрелой манипулятора, зацепил линию электропередач. Работы велись между лодочной станцией и Макаровским мостом.«Из-за того, что водитель машины зацепил провода линии электропередачи, произошло замыкание. Загорелся автомобиль и находившийся в нем мужчина. Пожарные значительное время не могли приступить к тушению, так как ждали, когда удастся отключить электричество. Второй рабочий остался жив, — сообщает корреспондент Е1.RU с места событий.В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области в настоящее время ситуацию не комментируют, обещая сделать это позже.