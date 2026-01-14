Семеро «хвостиков» из села Балтым обрели шанс на благополучную жизнь

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В заброшенном строении в селе Балтым волонтёры обнаружили и спасли семерых месячных щенков. Их мать пропала несколько дней назад, оставив потомство беззащитным.Операцию по спасению «хвостиков» волонтёры успели провести буквально накануне сильных морозов, разобрав завалы досок и хлама. Щенки были заметно ослаблены, некоторые с отмороженными кончиками хвостов. Их срочно вывезли из опасного места и временно разместили в подсобном помещении в подъезде одного из домов. Здесь малыши постепенно приходят в себя, набираются сил и начинают играть. Двоим щенкам уже нашлись постоянные места жительства, но пятеро всё ещё ждут своего шанса.По словам спасителей, собаки будут среднего роста — примерно до колена, судя по их папаше. Если вы готовы сделать одного из них своим домашним любимцем, звоните волонтёрами по телефону 8-904-382-24-19. Мероприятие для возрастной категории 18+